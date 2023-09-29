ANKARA (AA) -Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 168 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 591 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 920 bin 371 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 931 bin 939 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 25,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,1 ile barajlı hidroelektrik santraller izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 4 bin 804 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 371 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.