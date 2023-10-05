ANKARA (AA) - Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 386 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 681 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 852 bin 397 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 868 bin 301 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,5 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 13 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 3 bin 956 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 860 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.