Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 232 megavatsaat ile saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 180 megavatsaatle saat 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 858 bin 255 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 37 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 25,7 ile ithal kömür santralleri, yüzde 14,4 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 4 bin 644 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 426 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.