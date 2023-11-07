Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 5 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 26 bin 274 megavatsaatle saat 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 816 bin 489 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 833 bin 771 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,2 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,2 ile doğal gaz santralleri, yüzde 14 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 3 bin 507 megavatsaat elektrik ihracatı, 20 bin 789 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.