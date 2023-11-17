Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 775 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 276 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 874 bin 894 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 885 bin 114 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,6 ile doğal gaz santralleri, yüzde 13,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 659 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 878 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.