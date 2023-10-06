Ankara

Meclise sunulacak kanun teklifiyle konutların turizm amaçlı tek seferde en fazla 100 gün kiralanabilmesine yönelik düzenleme hazırlığına emlak sektörü temsilcilerinden destek geldi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye, "Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" üzerinde son rötuşlar yapılıyor. Teklifte, konutların turizm amaçlı en fazla 100 gün kiralanabilmesinden bu alanda izin belgesi verilmesine ve idari yaptırımlara kadar çeşitli düzenlemeler yer alıyor.

Buna göre, tek seferde 100 günden fazla süreli kiralamaların kanun kapsamı dışında bırakılması öngörülüyor.

Düzenlemeyi değerlendiren emlak sektörü temsilcileri, atılması planlanan adımların çeşitli katkılar sağlayacağını belirtiyor.

"Kiralık ev sıkıntısının çözümüne katkı sağlayabilir"

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, AA muhabirine, günübirlik ev kiralamaları nedeniyle çeşitli sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Geçmişte bu alana ilişkin bir düzenleme yapılmasına karşın beklenen sonuçların tam olarak alınamadığını belirten Taylan, "Yeni düzenlemeyle getirilecek şartlar doğru bir uygulama olacak." dedi.

Günübirlik kiralamalar dolayısıyla yaşanan sıkıntılara işaret eden Taylan, "Otel gibi çalıştırıyorlar ama ticari vergi ödemiyorlar. Turizm açısından da önemli. Böyle bir şeyin yapılması bu sektörde doğru bir iş olacak. Çünkü burada çok ciddi bir düzenlemeye ihtiyaç var." diye konuştu.

Taylan, çıkarılacak düzenlemeyle uygulamaların denetlenmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Uygulamanın hayata geçmesiyle birçok konut sahibinin günübirlik kiralamadan vazgeçip normal kiraya dönebileceğini vurgulayan Taylan, "Kanunun hayata geçmesi, insanların normal kiraya dönmesiyle şu an yaşanan kiralık ev sıkıntısının çözümüne bir katkı sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Taylan, günübirlik ev kiralamaya otelcilerin de karşı çıktığını anımsatarak şunları ifade etti:

"Uygulama, otellerin doluluk oranlarına faydalı. Tabii dünyanın her yerinde bu günübirlik kiralama ya da kısa süreli kiralamalar var ama bu bir ticari işletme, dolayısıyla vergilendirmesi, kimin kalıp kalmadığının polise bildirilmesi, hepsinin denetlenmesi önemli. Biz otele gittiğimizde kimlik bilgilerimizi alıyorlar, aynı anda polis karakoluna bilgi veriliyor. Böyle bir düzenleme olmak zorunda. Kontrolü de yapılabilir, artık yazılım sektörü ve programlar var. Hem emlakçı hem de vatandaş olarak böyle bir çalışmanın ihtiyaç olduğunu burada önemli bir düzenleme gelmesi gerektiğini düşünüyor ve uzun zamandır dile getiriyordum."

"Düzenlemeye uzun zamandır ihtiyaç vardı"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan da böyle bir düzenlemeye gayrimenkul sektörünün çok ihtiyacı olduğunu belirterek, "Henüz netleşmedi ama genel kanaatim, bizim de uzun zamandır dile getirdiğimiz gibi kısa dönem kiralamaların bir düzenlemeye tabi olması gerektiğiydi." dedi.

Uzun dönemli kiralık konutların zor bulunduğu bir dönemde kısa zamanlı kiralamaların zorluğu artırdığını dile getiren Akdoğan, şöyle devam etti:

"Bir düzenleme olmadığı için kayıt dışılık da söz konusuydu. İçişleri Bakanlığı tarafından bu konu güvenlik nedeniyle önemseniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir haksız rekabet olmaması için belirli sertifikasyon programlarına dahil edilmesi gerektiği belirtildi. Ticaret Bakanlığı da buradaki ticaret açısından konuyu ele alıyordu. İnşallah güzel bir düzenleme olur. Çünkü hem güvenlik açısından sıkıntı yaşanmaması hem kayıt dışının önüne geçilmesi hem vergi kaybının önlenmesi hem de turizm tarafında haksız rekabetin ortadan kaldırılması açısından çok önemli bir düzenleme ve ülkemiz adına bunlar önemli unsurlar."

"Kiralık konut tarafında arzı artırabilir"

Hakan Akdoğan, burada bir disiplin mekanizmasının hayata geçirilmesinin toplumsal açıdan yaşanabilecek sıkıntıları da engelleyeceğine dikkati çekerek, özellikle güvenlik problemlerinin önüne geçileceğini, herkesin kimlik bilgilerini açık bir şekilde beyan ederek buralarda kalacağını söyledi.

Akdoğan, "Bu düzenlemenin çok olumlu etkileri olacaktır. Vergi gelirleri noktasında önemli. Ev sahipleri sertifikasyon programlarına ve vergisel yükümlülüklere dahil olmamak için konutlarını uzun dönem kiralamaya açabilirler. Bu da aslında gayrimenkul sektörünün ihtiyacı olan kiralık konut arzına katkı sağlar diye düşünüyorum." dedi.

"Tüm tarafların uyarıları dikkate alınmalı"

İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan da düzenlemeyle merdiven altı ticaretin legalleşeceğini ve buradan vergi geliri elde edileceğini söyledi.

Özcan, "Düzenleme çok iyi hayata geçirilmeli. Tüm tarafların uyarıları dikkate alınmalı. Düzenleme hayata geçince daha iyi yorumlayabileceğiz." diye konuştu.

AA