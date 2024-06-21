Yaşadıkları ülkelerden araçlarıyla ailecek yola çıkan gurbetçiler uzun ve yorucu yolculuğun ardından ana vatana ulaşıyor.

Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapan gurbetçiler, işlemlerinin ardından memleketlerinin ve tatil beldelerinin yolunu tutuyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'den gelen Ahmet Altan, güzel bir yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaştıklarını söyledi.

Yolların sakin olduğunu ve gümrüklerde çok beklemediklerini belirten Altan, "Rahat geldik ve bu yıl geçen yıla göre geçişler daha hızlı. İzin sezonu tam olarak başlamadığı için rahattı yolculuk. Vatanımızı çok özledik. Toprağına kurban oluruz. Bülbülü altın kafese koymuşlar 'ah vatanım' demiş." ifadelerini kullandı.

Almanya'dan gelen Sevgi Ayalp ise uzun süredir memlekete gelmediğini ve Türkiye'yi çok özlediğini dile getirdi.

En son dönüşünde memleketinden ayrılırken çok hüzünlendiğini hatırlatan Ayalp, "Memleketimiz, bayrağımız, şanımız şerefimiz çok özlüyoruz. İnşallah öldüğümüzde de üzerimizde gider o bayrak. Bundan mutlu bir şey olmaz." diye konuştu.

Ayalp, tatilini memleketi Konya'da akrabalarıyla geçireceğini kaydetti.