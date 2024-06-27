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Gürcistan'ın yıldız oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia, maçın en iyi oyuncusu seçildi.

Maçın 28. dakikasında penaltı beklediği bir poziyonda hakeme uzun süreli itirazı nedeniyle sarı kart gören Ronaldo, 66. dakikada yerini Gonçalo Ramos'a bıraktı.

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Oyunda kaldığı sürede oldukça hırslı görünen 39 yaşındaki yıldız, bir pozisyondan da yararlanamadı.

Maçın 55. dakikasında Lochoshvili, ceza sahası içinde Silva'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem oyunu oynatırken VAR'dan gelen uyarı sonucunda pozisyonu inceledi ve 56. dakikada penaltı kararına hükmetti.

Gürcistan'ın maçın 56. dakikasında kazandığı penaltı, VAR kararı sonucunda geldi.

İkinci yarıya da iyi başlayan Gürcistan, 57. dakikada Georges Mikautadze'nin penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı. Kalan bölümde rakibine gol izni vermeyen Gürcistan, sahadan 2-0 galip ayrıldı ve son 16 turuna yükseldi.

Arena AufSchalke Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Gürcistan , 2. dakikada yıldız oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'nın golüyle öne geçti. Golden sonra ilk yarı boyunca Gürcistan hızlı atak ararken, Portekiz oyunun büyük bölümünü rakip sahada oynadı. Portekiz, uzaktan şutlarla birkaç tehlike oluştursa da soyunma odasına 1-0 Gürcistan üstünlüğüyle gidildi.

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