İSTANBUL- Geçmişte belki bir evcil hayvan adı, bir takma ad, ardından zorunlu ünlem işareti ya da büyük harf ekleyerek oluşturulan şifrelerin kullanıldığı günler, yerini programların kolay şifreleri dakikalar hatta saniyeler içinde kırabildiği teknolojik gelişmelere bıraktı. Büyüyen siber tehdit ortamında, BT profesyonellerinden bireysel kullanıcılara kadar herkesin çok fazla zaman ve kaynaktan ödün vermeden mümkün olduğunca güvende kalması için uzmanlar farkındalığı artıran çalışmalarını sürdürüyor. Araştırmaya göre kullanıcıların %45'i 8 veya daha az karakterden oluşan parolalar kullanıyor. Siber koruma alanında küresel bir lider olan Acronis, tüm hesaplar için güvenli şifreler oluşturarak güvende kalmanın 10 temel yolunu paylaşıyor.

8 Karakterli Parolalar Güvenli Mi?

Security.org'daki araştırmaya göre, 8 karakterli standart bir parola neredeyse anında kırılabiliyor. Bir büyük harf eklemek, şifreyi kırma süresini 22 dakika daha uzatırken, büyük harfle birlikte özel bir karakter daha eklendiğinde kırılma süresi en fazla bir saati buluyor. Günümüzde 8 karakterli parola, eskiden olduğu kadar güvenli değil. Parolaları korurken aynı zamanda kötü niyetli kişilerin tahmin etmesini veya kırmasını zorlaştırmak da önem kazanıyor. Parolaların en az 8 karakterli ve alfanümerik olması gerekiyor.

Siber koruma alanında küresel bir lider olan Acronis, güvenli şifreler oluşturmanın 10 temel yolunu paylaşıyor.

1. En az bir sayı, sembol ve büyük harf içeren daha uzun şifreler belirleyin.

2.Yaygın ifadelerden, evcil hayvan adlarından, eş adlarından, çocuk adlarından, araba modellerinden vb. kaçının.

3. Şifrelerinizi başkalarıyla paylaşmayın.

4. Biri hacklenirse, hepsi hackleneceğinden aynı şifreleri birden fazla sitede tekrar kullanmaktan kaçının.

5. Abc ve 123 gibi sıralı sayılar veya harfler kullanmayın.

6. Parola listenizi bilgisayarınızda düz metin olarak saklamayın.

7. E-posta adresi ve şifre kombinasyonunuzu asla başka siteler için kullanmayın.

8. Mevcut şifrenize sadece içinde bulunduğunuz yılı eklemeyin.

9. Ortak isimler kullanmadan benzersiz parolalar oluşturun.

10. Sözlükte bulunan kelimeleri kullanmayın.

HABER: METE YILMAZ