İSTANBUL- Hadise, merkezi Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen büyük depremlerde ailesini kaybeden çocuklar için sahne aldı. Türk Eğitim Derneği tarafından organize edilen konserdeki gelir depremzede çocuklara bağışlandı. 

FUNDA ERKOÇ İLE MAGAZİN FUNDA ERKOÇ İLE MAGAZİN

HABER: METE YILMAZ 