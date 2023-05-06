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İSTANBUL- Hadise , merkezi Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen büyük depremlerde ailesini kaybeden çocuklar için sahne aldı. Türk Eğitim Derneği tarafından organize edilen konserdeki gelir depremzede çocuklara bağışlandı.

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