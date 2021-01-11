Hakan KANBUROGLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Reynmen – Melek

2– Emir Can İğrek – Akşamcı

3– Diyar Pala – Uzak Ol

4– İkilem – Bir Sebebi Var

5– İrem Derici – Senin Hastan

6– Yaşlı Amca – Yıldızlara Baka

7– Feride Hilal Akın – Yağmurlar

8– Zeynep Bastık – Boş Yapma

9– Contra – Islak Kum

10– Sura İskenderli – Taştan Yürek



PAPATYA’YI CEMCEL’E ARMAĞAN ETTİ

MEG yeni şarkısı Papatya’yı müzik piyasasıyla buluşturacak. Şarkının çıkış tarihi 15 Ocak olarak belirlendi. Pandemi sebebiyle ufak tefek ertelemeler olabilir ama 20 Ocak’a kadar bu şarkıyı dinlemiş olacağız. Meg yeni şarkısını CemCel sevenlerine hediye etti. Şarkı CemCel’e özel olmasa da onlara büyük bir armağan… Meg şarkıyla ilgili, ‘’Şarkımı hazırlamıştım, CemCel’lere armağan ettim. Çünkü sözleri onlara hitap ediyor ve Cemcel sevenleri bu şarkının çıkmasını çok istedi. Onlara güzel bir hediye sunmak için şarkıyı tam anlamıyla bitirip onlarla buluşturacağım.’’ dedi. Şarkının yayınlanacağı saat de 20:08 Cemre ve Cellat’ın tanışma günleriymiş. Klipte büyük sürprizler olacakmış. Umarım herkesin aklından geçen sahnelerle karşılaşırız. TikTok kitlesi ve müzik dünyası bu şarkıyı merakla bekliyor. Bu Arada Meg’in Yaralarımı Sar şarkısı 20 milyon, Bağışla şarkısı 18 milyon ve Enkaz şarkısı 21 milyon dinlendi. Büyük başarı!





O SES TÜRKİYE HER AN BAŞLAYABİLİR



O Ses Türkiye’nin yayın hayatına ne zaman başlayacağı uzun bir süredir merak ediliyor. O Ses Türkiye’nin başlangıç tarihiyle ilgili kulislerde konuşulanları aktaracağım. O Ses Türkiye’nin Nisan ayında başlayacağı iddia ediliyor. Seçmelerin tamamlandığı yarışmanın yayın tarihi şu an için Nisan olarak belirlendi. Ramazan ayından önce başlayacak olan yarışma için Hadise kıyafet hazırlığı yapmaktaymış. Nisan ayında yayında olması bekleniyor tabii ki bu şu anlık bir plan. Pandemi bu belki yarışma yeniden ertelenir. Hadise ve Murat Boz fanları doğruluk payını soracaktır bana muhtemelen sağlam kulis bilgim… Yine başlama kararını ya da erteleme kararını verecek kişi Acun Ilıcalı…





SURVİVOR 2020 GİBİ DEĞİL



Acun Ilıcalı’nın Survivor 2021 programı ilk iki bölümüyle reytinglerde üst sıralarda yer aldı. Cumartesi günü reytinglerin zirvesinde olan yapımı izledim. İlk bölümün daha heyecanlı ve sürükleyici olmasını beklerdim. Pazar günü ise program biraz daha hareketlendi. Survivor bu yıl da çok konuşulacak gibi. Fakat 2020’deki gibi Cemal Can Canseven ve Barış Murat Yağcı kadar samimi isimler yok. Kadınlarda ise Nisa Bölükbaşı, Evrim Keklik kadar samimi doğal isimler yok. Bunlar tabii ki 2021 Survivor yarışması için dezavantajlar. Cemal’in Barış’ın zaten fan kitlesi vardı ve 2020’yi sürükleyip götürdü. Peki 2021 ne olur? 2020 sezonu kadar tutar mı bilinmez ama yine kendini izlettirir klasik Survivor… Tabii yorum yapmak için erken.

İREM DERİCİ YENİ NESLİN HÜLYA AVŞAR’I OLABİLİR



Son röportajında mastürbasyon yaparken annesine nasıl yakalandığını anlatan ünlü şarkıcı İrem Derici’ye ailesinden uyarı gelmiş. Hulusi Derici’nin “Böyle konularla değil müziğinle gündeme gel. Bunlar Türk aile yapısına ters” diyerek kızını uyardığı haberleri hafta sonu gündeme geldi. Ben açıklamaların ters olup olmamasına karar verecek kişi değilim ya da bu konuyla ilgili yorum yapamam. Ama bu tarz açıklamaları her zaman cesur bulurum ve severim. Dünyada bu tarz açıklamalar sıklıkla yapılmaktadır. Sadece İrem Derici’yi bugünlerde fazla magazinde gördüğümüzü söyleyebilirim. Magazinde yüz eskitmemek önemlidir. İrem Derici bu sıralar fazla mı gündeme geldi ne? Ya da İrem Derici’den ikinci bir Hülya Avşar mı doğuyor? Hülya Avşar da her açıklamasıyla gündemi belirleyen bir isimdir. Neden olmasın? İrem Derici yeni neslin Hülya Avşar’ı olabilir. Baksanıza Farkında olmadan bir hafta boyunca farklı farklı haberlerle İrem Derici’yi konuştuk. Bu da büyük bir başarı…



NİHAL CANDAN EVLENİYOR

Nihal Candan’ın aşk hayatı uzun bir süredir merak ediliyordu. Geçen aylarda katıldığı bir programda Nihal Candan otelde yaşadığını belirtmişti ve magazin gündemine damga vurmuştu. Kardeşi Bahar Candan ise Doya Doya Moda yarışmasında ablasının sürekli nişanlanacağını söylemesi dikkatimden kaçmamıştı. İşin aslını merak ettim ve araştırmaya koyuldum. Bahar Candan her ne kadar espri yapar gibi ‘Ablam Tulum’da nişan yapacak, evlenecek.’’ dese de Nihal Candan gerçekten de evleniyormuş. Nihal Candan’ın aşk yaşadığı ismi de ilk ben açıklayayım istedim. Nihal Candan 32 yaşındaki genç girişimci iş insanı Kaan Bey ile aşk yaşıyormuş. İkili pandemi sonrası evlenip düğün yapacaklar. Konuyla ilgili Nihal Candan, ‘’Düğün için pandeminin bitmesini bekliyoruz.’’ dedi.



ASLINDA NİSA BARIŞ’A EVET DEDİ



Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı aşklarına tüm hızıyla devam ediyor. Geçen günlerde Nisa ve Barış’ın evlilik teklifi görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü. Nisa evet mi hayır mı dedi sorusu Instagram ve Twitter’da en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Meğer bu video ikilinin YouTube kanalı için çektikleri içeriğe aitmiş. Videoda Nisa’nın hayır dediği anlar var. Nisa, ‘’Hayır, bu benim istediğim değil, olmaz.’’ derken Barış Murat Yağcı ise ‘’Ben sana başka zaman yine edeceğim.’’ demiş. Ben bu videoda, Nisa’nın evlilik teklifini kabul ettiğini fakat hayallerindeki evlilik teklifinin bu olmadığını anladım. Video için teklife hayır demiş. Sizce?





Ekin Beril’den “Fırtına” ve “Melek” sürprizi!

Pandeminin ilk döneminde çıkan “Dualite” albümü ile dinleyiciyi bambaşka bir evrene ve sorguya davet eden Ekin Beril, yeni teklisi “Fırtına”yı çıkararak ve Reynmen’in son teklisi Melek’in söz ve müziğini yazarak yine adından söz ettiriyor...

En son Nejat İşler’in başrolünde yer aldığı “Saygı” dizisinde “Ercüment” ve “Fırtına” isimli parçaları dizi ile bütünleşen ve büyük beğeni toplayan Ekin Beril, “Fırtına” ve “Melek” ile birlikte bir kez daha sevenlerinin karşısına çıktı. Sanatçı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda da “Fırtına” için sayılı günler kaldığını müzikseverlere müjdelemişti.

Daha önce Disney’in müzik Klibi, The Greatest Showman “This is Me” ve Bohemian Rhapsody filmleri için yapılan teaser ve kliplerde yer alan Ekin Beril, ünlü Hollywood yıldızı Hugh Jackman’ın övgü dolu sözlerle kendisinden bahsetmesi ile de gündeme gelmişti.