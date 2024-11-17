Sakatlıktan döndüğünün altını çizen deneyimli oyuncu, "Tam hazır değildim. Yine aynı yer ağrımaya başladı. Risk almadım, batmaya başladı. Yarın MR çekilecek, duruma daha sonra bakacağız." ifadelerini kullandı.

Takım olarak Galler karşısında iyi oynadıklarını ve rakibi çok sıkıştırdıklarını vurgulayan Çalhanoğlu, önlerine bakmaları gerektiğini dile getirdi.

Kerem Aktürkoğlu'nun maçın son bölümünde kaçırdığı penaltı atışıyla ilgili de konuşan Hakan Çalhanoğlu, şunları söyledi:

"Onu çok iyi anlıyorum. Sonuçta penaltı kaçabilir. Biz onu motive etmeye çalıştık. Arkasında dağ gibi ailesi var. Biz takım olarak arkasında duruyoruz. Futbolda olan şeyler. Kafasını kaldırması gerekiyor. Penaltıda şans yüzde 50'dir. Hiç sorun yok. Biz önümüze bakacağız."