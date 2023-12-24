Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Maça ilişkin değerlendirmesinde Keleş, "Kazandığımız için mutluyuz. Bizim için bugün 3 puan çok değerliydi. Rakibimiz 8 maçın 6'sını kazanmış, 1 beraberliği ve 1 mağlubiyeti vardı. Bizim ise inişli çıkışlı grafiğimiz vardı. Rakibimiz, beraber oynama alışkanlıkları olan bir takım. Zaaflarını biliyorduk." diye konuştu.

"Konyaspor, hedefleri olan bir takım"

Keleş, savunmada iyi işler yaptıklarını belirterek, "Hücum anlamında biraz sıkıntılarımız vardı. Kötü bir periyodu toparlamak adına transfer zamanına kadar kazanabildiğimiz puanlar bizim için iyi olacaktı. Oyun olarak biraz zorlandık. Bu kadromuzda biraz sıkıntılar çekiyoruz. Hem bölgesel olarak hem de alternatiflerde biraz problemlerimiz var. Konyaspor, hedefleri olan, son iki senedir üst sıralara oynayan bir takım. Devre arasında yapacağımız transferlerle inşallah daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Zorlu maç periyoduna gireceklerinin altını çizen Keleş, "Taraftarımızın istediği, özlediği oyunu oynamak için elimizden geleni yapıyoruz. Çok emek harcıyoruz. Bulunduğumuz konumdan hiç memnun değiliz. Bunu gidermek adına inşallah camia olarak elimizden gelen her şeyi yapıp yakında özlenen Konyaspor'a kavuşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.