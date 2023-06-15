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Suçta elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda döviz, Türk lirası ve ziynet eşyası ele geçirildi.

"Esendere-1" adı verilen operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", örgüt faaliyetleri çerçevesinde rüşvet", "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik", 5607 sayılı kanuna muhalefet ve zimmet" suçlarından, aralarında 7 polis ve 8 gümrük muhafaza memurunun da bulunduğu 31 şüpheli gözaltı na alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

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