Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Perrin, Ankara'da ve Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda yaşadığı deneyimi anlattı.

Ankara'daki ilk gününden bu yana kulübün kendisine sıcak davrandığını ve burada olduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirten Perrin, kendilerine sadece antrenmanda yoğun çalışmak ve maçlarda iyi oynamak kaldığına dikkati çekti.

Tüm kulvarlarda yollarına devam etmek istediklerini vurgulayan Perrin, şunları kaydetti:

"Kaliteli bir ekibimiz var. Buna dayanarak söylüyorum ki her maça dünyadaki tüm takımlara karşı kazanma hedefiyle giriyoruz. Başaracak gücümüz var. CEV Şampiyonlar Ligi play-off turunda Polonya ekibi Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle ile karşılaşacağız. Polonya ekibi tecrübeli bir takım. Halkbank'ın da gücü belli. Polonya ve Ankara'daki müsabakalar iki takım için de zor geçecek. Hem iç saha hem deplasman maçlarında zaferi arayacağız. Saha içi ve saha dışında birbirimizin arkadaşlığından keyif alıyoruz, bu da takımda iyi bir atmosfer yaratıyor."