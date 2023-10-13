Şahsiyet dizisinde canlandırdığı Agah Beyoğlu karakteri ile 2019 yılında Emmy’de en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanarak hepimizi gururlandıran, yılların tecrübeli oyuncusu Haluk Bilginer, bizi dünya çapında gururlandırmaya devam ediyor.

Son olarak Hollywood’un yıldızı Angelina Jolie ile aynı filmde yer alacağı haberi sosyal medyayı kasıp kavurmuştu.

Yetenekli oyuncunun Angelina ile bir araya geleceği ‘Maria’ filminin çekimlerine başlanırken, Bilginer’in filmden alacağı para gündeme bomba gibi düştü.

800 BİN DOLARA ANLAŞTI

Yönetmen koltuğunda Pablo Larrain'in oturduğu filmden Bilginer’in 800 bin dolar alacağı öğrenildi. Karizmatik oyuncu ayrıca, filmin gişesinden de pay alacak.



MARİA FİLMİNİN KONUSU

Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan "Maria" filminde Angelina Jolie,Callas'ı; Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis'i canlandıracak. Steven Knight'ın yazdığı senaristliğini üstlendiği "Maria", Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki yaşamını ve yaşadığı derin yalnızlığı konu alacak.