Yeniden Refah Partisi'nin Trabzon Hayrat Belediye Başkan adayı Hami Hacıosmanoğlu, İstanbul'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde karşısında coşkulu bir kalabalık buldu. Ziyaretine Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Erol Kuş ve Hayrat Belediye Meclis Üyesi aday adayı Gökhan Yavuz ve kalabalık bir grup eşlik etti.

Hacıosmanoğlu, Trabzon Of Hayrat birleşik Makililer Derneği'ni ziyaret ederek başkan İdris Türk, MHP Kırklareli İl Başkan yardımcısı İsmail Türk ve dernek yönetimi tarafından ağırlandı. Ardından, Trabzon Of Hayrat Aydınöz Derneği'ni ziyaret ederek başkan Sinan Barut ile bir araya geldi. Ziyaretlerine devam eden Hacıosmanoğlu, Trabzon Of Hayrat Yarlı köyü Derneği'ni ve başkan İrfan Bodur'u ziyaret etti.

Ayrıca, Trabzon Of Hayrat Fettahoğlu Derneği Başkanı Yavuz Fettahoğlu ve MHP Bahçelievler ilçe başkan yardımcısı Muammer Fettahoğlu ile Trabzon Of Hayrat Derneği Başkanı Emrullah Tellioğlu’nu ziyaret eden Hacıosmanoğlu, bu buluşmalarda görmüş olduğu ilgi karşısında seçim zaferine olan inancını pekiştirdi.Ziyaretler, hemşerilerin yoğun ilgisi ve coşkulu katılımı ile damga vurdu.

Hami Hacıosmanoğlu'nun, bu etkileyici buluşmalarla seçim atmosferini şimdiden sıcak ve başarılı bir şekilde şekillendirdiği gözlerden kaçmadı.