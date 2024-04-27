ATO Congresium'daki kurultayda, genel başkanlık seçiminin 3. turunda, Grup Başkanı Koray Aydın ve Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu yarıştı.

Oylama sonucuna göre, 1159 geçerli oyun 611'ini Dervişoğlu alarak genel başkan seçildi. Aydın ise 548 oy aldı.

Kurultayda, partinin yetkili kurullarının seçimine geçilecek. Bu kapsamda da delege, 50'si asıl, 25'i yedek 75 Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ile 11'i asıl, 7'si yedek 18 Merkez Disiplin Kurulu üyesini belirleyecek.

Dervişoğlu: Bugün itibarıyla birbirimize sarılarak yaralarımızı saracağız

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bugün itibarıyla birbirimize sarılarak yaralarımızı saracağız. İktidar yolculuğunu yine ağabeyim Koray Aydın'la, kardeşim Tolga Akalın'la ve bu dava için alın teri döken sizlerle devam ettireceğiz. Herkes emin olsun, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." dedi.

Dervişoğlu, İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda, üçüncü turda 611 delegenin oyunu alarak genel başkan seçilmesi sonrasında partililere hitap etti.

Kürsüye üçüncü turdaki rakibi Koray Aydın ile çıkan Dervişoğlu, yaptığı konuşmada, "Aslında ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bu yolculuğa çıkarken, 'Cenabı Allah hakkımızda hayırlısı neyse onu nasip etsin' diye dua ettim. Ülkem için dua ettim. Milletim için dua ettim. Partim için dua ettim ve sizler için dua ettim. Ben bir yarış kazanmadım." ifadesini kullandı.

Bu esnada diğer turdaki rakibi Tolga Akalın ve Koray Aydın'la el ele poz veren Dervişoğlu, "Kimseyle yarışmadık biz." diye konuştu.

Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkesin gözü bu kongredeydi. Allah hepinizden gani gani razı olsun. En küçük bir tatsız olay bile yaşanmadı. Bu, iyiler ve cesurlar hareketinin nasıl siyasi bir hareket olduğunun, nasıl siyasi bir ahlaka ve ferasete sahip olduğunun en büyük delilidir.

Konuşurken de ifade ettim; sayın Koray Aydın benim aile büyüğüm ve ağabeyimdir. Sayın Tolga Akalın da benim kardeşim ve ailemin bir ferdidir. Sizlerin adayları olarak bu yolculuğa çıktık. Siz asıl çok büyük bir ailesiniz. Size mensup olmaktan hepimiz iftihar ediyoruz. Bugün itibarıyla birbirimize sarılarak yaralarımızı saracağız. İktidar yolculuğunu yine ağabeyim Koray Aydın'la, kardeşim Tolga Akalın'la ve bu dava için alın teri döken sizlerle devam ettireceğiz. Herkes emin olsun, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Allah hepinizden razı olsun."

Müsavat Dervişoğlu'nun öz geçmişi

Dervişoğlu, 1960 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Ordu'nun Fatsa ilçesinde, lise eğitimini ise Samsun'da tamamlayan Dervişoğlu, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi.

Genel Başkan Dervişoğlu, 1991 yılından itibaren İzmir'de ticaretle uğraştı ve birçok firmada üst düzey yöneticilik yaptı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Dervişoğlu, 27. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi olarak da görev yapan Dervişoğlu, evli ve 1 çocuk babası.