Haber: Damla Oya Erman

Yaklaşık 28 yıl önce, Güney Afrikalı Max ve Joy Ulfane çifti, hayallerindeki İtalyan evini aramaya başladığında, Toskana'da harap bir şato satın alacaklarını asla düşünmezlerdi.

Ancak İngiltere'de yaşayan bu girişimci çift, 1995 yılında İtalya'nın San Casciano dei Bagni belediyesine yakın, 650 metre yükseklikteki muhteşem konumuyla dikkat çeken Castello di Fighine adlı ortaçağ askeri kalesini ve beraberindeki köyü keşfettiklerinde, hemen aşık oldular.

O zamandan beri, çift bu harap şatoyu lüks bir ikinci ev haline getirmek için büyük bir emek sarf etti.

Joy Ulfane, CNN'e verdiği röportajda, "Bu yeri yeniden canlandırmak için çok çalıştık ve birçok zorluğun üstesinden geldik. Burayı hayata geri döndürmek için çok büyük bir bütçe ayırdık," dedi. "Aslında bir şatoya sahip olmayı hiç düşünmemiştik."

Bir Amerikalı çift, 14. yüzyılda inşa edilen bir İtalyan evini satın alarak restore etti.

Max ve Joy Ulfane, terk edilmiş Toskana şatosu Castello di Fighine'yi lüks bir kaçamak yeri haline getirmek için yıllarını harcadı.

Çift, İtalya genelinde birçok uygun olmayan mülkü gezdikten sonra, zeytinlikler ve ormanlarla çevrili tepedeki bu şato köyü kendilerine sunulduğunda, hemen ilgi duydular.

Joy, "Bir satış görevlisi bir gün bize 'Toskana'da böyle bir yer var ama size uygun değil, beğenmezsiniz' dedi ve biz de tam tersine çok meraklandık," diye anlattı.

Meraklarıyla Fighine köyüne gittiklerinde, yüksek tonozlu tavanlara ve bir şarap mahzenine sahip bu büyülü binayı gördüler. Şato, enkaz ve sarmaşıklarla kaplı olsa da, Ulfaneler için büyük bir potansiyel taşıyordu ve buranın tam da aradıkları yer olduğunu hissettiler.

Ulfaneler, 1.5 metre kalınlığındaki savunma duvarları, sekizgen kuleler ve küçük yuvarlak kulelerle çevrili Fighine'nin zamansız atmosferinden de etkilendiler.

Joy, "Fighine'yi ziyaret ettik ve hatta şato harabe halindeyken, sarmaşıklar ve yosunla kaplı olsa bile, burası son derece romantikti. Yürümek bile mümkün değildi," şeklinde açıkladı.

Bu büyülü şatoyu o yılın sonunda satın aldılar ve ardından dört yıl süren bir restorasyon sürecine giriştiler.

Ulfaneler, Castello di Fighine'deki çalışmaların yanı sıra, çevredeki köyde terk edilmiş evlerden de satın alarak onları restore etmeye karar verdiler. Bu süreç 8 ila 10 yıl kadar sürdü.

Çift, tüm bu projeden gurur duyuyor ve özellikle San Casciano dei Bagno kasabası ve İtalya hükümetine bağlı Soprintendenza delle Belle Arti ile sürekli işbirliği yapmalarının, bu başarıyı sağlamada önemli bir rol oynadığını belirtiyor.

Joy, "Kale bir tarihî mülk olarak sınıflandırıldığı için Belle Arti'den gerekli izinleri almadan burada tek bir taşı bile değiştiremezdik," diye ekliyor.

İtalyan yasalarına göre, tarihî bir mülkün orijinal mimarisini ve amacını değiştirebilecek her türlü yapısal değişiklik, ilgili ofis tarafından denetlenmeli ve onaylanmalıdır, bu nedenle restorasyon sürecinde yapılabilecek iş türleri oldukça kısıtlıdır.

Ancak çift, odaların dekorasyonuna ve mülkün tekrar yaşanabilir hale getirilmesine odaklandı.

Restorasyon süreci hiç kolay olmasa da, Ulfaneler'in sabrı sonunda meyvesini verdi ve şatoları yeniden restore ederek son derece mutlu oldular. Şatodaki odalar tamamen yenilendi ve sonuçlar şaşırtıcı.

Hatta eski ahır bile resepsiyon salonuna dönüştürüldü ve şato bahçeleri, güzel top şeklindeki ıhlamur ağaçları, servi ağaçları, limon ağaçları, üzüm asmaları ve güllerle süslendi.

Ulfaneler, bu özel kaçamağa sık sık ziyaret ediyor ve Fighine'de kendilerini evlerinde hissediyorlar.

Enkaz dolu olan odalar tamamen restore edildi.

Joy Ulfane, "Her ay Londra'dan buraya dinlenmek için geliyoruz, buranın huzurunu, dinginliğini ve tamamen özel oluşunu seviyoruz," diyor.

"Bu tepede 650 metre yükseklikte bulunan bahçeleri, zeytin ağaçları ve inanılmaz manzarayı seviyorum, bunu istiyordum."

Ulfaneler, çevredeki köydeki eski evleri beş muhteşem villaya ve havuzlu iki apartmana dönüştürdü ve bunları tatilciler için kiralıyor.

Sonrasında, köyün eski okulunu satın aldılar ve onu şu anda yüksek kaliteli bir restoran olan Ristorante Castello di Fighine'a dönüştürdüler.

Dünyaca ünlü Alman şef Heinz Beck, Michelin yıldızlı bu restoranda yönetici olarak görev yapıyor.

Fighine'nin büyük bir kısmı şu anda Ulfanelere ait olsa da, eski köyde yaşayan ve antik köyden vazgeçmeyen bir avuç yerli hala var.

Siena, Orvieto, Montepulciano ve Pienza gibi yerlere yakın olan Fighine, güney Toskana'nın muhteşem manzaralarını sunuyor.

Ziyaretçiler, köyün dar ara sokaklarını keşfedebilir, küçük meydanı dolaşabilir ve çiçeklerle kaplı eski taş duvarlarına hayranlıkla bakabilir.

Fighine'nin özel bir tiyatrosu ve restorasyonu yapılmış küçük bir 16. yüzyıl şapeli de var ve burada düğün gibi özel etkinlikler düzenleniyor.

M.S. 11. yüzyılda askerî bir gözetleme kulesi olarak inşa edilen Castello di Fighine, şimdi bambaşka bir yer oldu.