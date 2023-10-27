Haber: Beyza Betül Cihan

Hasan Arat, Beşiktaş'ın Bodo/Glimt'e karşı mağlubiyetinden sonra X platformundan mesaj yayınladı. Kulübünde başkan adaylığı için çalışmalarına başladığının sinyallerini verdi.

Arat yaptığı paylaşımda "Büyük Beşiktaş Camiası; 22 Ağustos’ta “Beşiktaş’ın kaybedecek bir günü daha yok, seçime gidilmeli” dedik. 6 Ekim’de yönetim “seçim kararı aldık” açıklaması yaptı, “biz hazırız” dedik. 23 Ekim’de 55 gün sonraya seçim tarihi ilan edildi. İstifa eden yok. Teknik direktörümüz yok. Seçime 52 gün, 9 maç var. Burada aslolan Beşiktaş sevgisi ve Beşiktaş’ın geleceğidir. İstifa edin, en geç 30 gün içinde seçim yapalım. Beşiktaşlılar, bu yol artık bizim yolumuzdur. #BuYolBeşiktaşlılarınYolu" dedi.