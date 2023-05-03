Depremlerden en çok etkilenen Hatay ve ilçelerinde 9 bin 317 konutun inşası sürüyor.

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, AA muhabirine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilçede yapımına başlanan TOKİ projelerinin son sürat devam ettiğini söyledi.

İlk etapta başlanan 364 konut ile kırsal mahallelerdeki köy evlerinin yapımının devam ettiğini belirten Sarı, TOKİ'nin burada yaklaşık 3 bin konut hedefiyle çalışma yürüttüğünü anlattı.

Altınözü'nde deprem konutları projesinde bir blokun kaba inşaatının tamamlandığını aktaran Sarı, "Bundan sonra da en hızlı şekilde bitirmeye ve hak sahiplerine teslim etmeye çalışıyoruz. Hep beraber, el birliği ile bunu yapıyoruz. Başta Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Devlet millet el ele, hızlı bir şekilde, depremzedelerimize bu konutları teslim etmek için gece gündüz demeden yüklenici firmalar çalışıyor. Devletimizin de bütün gücünü, desteğini yanlarında görüyorlar." diye konuştu.

Altınözü'nde dokuzuncu ayın sonunda evlerin teslimi planlanıyor

TOKİ'de görevli inşaat mühendisi Ersin Önol da Hatay genelinde ihale süreci tamamlanan 9 bin 317 konutun inşasının sürdüğünü, 13 bin 628 konutun da değerlendirme ve ihale aşamasında olduğunu söyledi.

Altınözü ilçesindeki çalışmalar hakkında bilgi veren Önol, buradaki etabın 20 blok, 364 konuttan oluştuğunu ve evlerin 188'inin 2 artı 1, 176'sının ise 3 artı 1 olduğunu anlattı.

Çalışmaların hızla devam ettiğini ve bir blokun kaba inşaatının bittiğini aktaran Önol, şöyle devam etti:

"14 blokumuzun kazısını bitirdik, 9'unda temelimizi attık. Bir blokumuzun tamamen kaba yapısı bitmiş durumda, 5 blokumuzda da kaba inşaat yapımız devam ediyor. Toplu Konut İdaresi olarak buralarda depremi çok şükür hiçbir can kaybı olmadan ve binalarımız büyük hasar görmeden atlattık. Aynı şekilde burada da radye temel sistemiyle temel sistemini oluşturuyoruz ve üst kısmında da tünel kalıp sistemiyle inşaatlarımızı yapıyoruz. Bu kullanmış olduğumuz temel kalıp sistemi depreme karşı dayanıklı yapılar oluşturmamızı ve hız sağlıyor."

Yürüyüş yolları, spor alanları ve yeşil alanlar da yapacaklarını dile getiren Önol, 5 dükkanı olan bir ticaret merkezi yapılacağını da anlattı.

Vatandaşları bir an önce depremde zarar gören evlerinden kalıcı konutlarına yerleştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Önol, şunları kaydetti:

"Burası en hızlı ilerleyen ve ilk önce teslim etmeyi planladığımız etaplarımızdan birisi. Toplu Konut İdaresi olarak ihalelerimizi bir yıl içerisinde bitirmek üzerine planlıyoruz. Yer tesliminden sonra en fazla bir yıl içinde binalarımızı teslim etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Buraya inşallah dokuzuncu ayın sonu gibi vatandaşlarımızı oturtmayı, evlerini onlara teslim etmeyi düşünüyoruz."

AA