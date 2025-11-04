İSTANBUL (AA) - LC Waikiki'nin ana sponsorluğunda hayata geçirilen Hatay Sörf Merkezi'nin hikayesi 'Hayatın Çizgisi' belgeseliyle izleyiciyle buluştu.

​​​​​​​Şirketten yapılan açıklamaya göre, depremin ardından zorlu günleri geride bırakmaya çalışan Hatay'da gençlerin yeniden hayata tutunmalarını sağlamak, öz güvenlerini geri kazanmalarına destek olmak ve sosyal yaşamla bağlarını güçlendirmek amacıyla kurulan merkez, kısa sürede bölgenin umut veren dönüşüm hikayelerinden biri haline geldi.



Sörf aracılığıyla gençlerin fiziksel ve ruhsal olarak güçlenmelerini hedefleyen merkez, aynı zamanda bölgenin uzun vadede sörf turizmiyle yeniden canlanmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Hatay Samandağ'da kurulan merkez, 13-16 yaş arası gençlere üç aşamalı ücretsiz sörf eğitimi sunuyor. Temel sörf eğitiminden liderlik programına uzanan bu süreçte gençler hem sporla buluşuyor hem de öz güven, dayanıklılık ve takım ruhu kazanıyor.



Proje, aynı zamanda yerel eğitmenlerin yetişmesini sağlayarak bölge için sürdürülebilir bir spor kültürü oluşturmayı hedefliyor. Bugüne kadar 1500 öğrenciye temel sörf eğitimi verilen merkezde gelecek yıllarda bu sayının artırması planlanıyor.

Proje, aralarında IPRA Golden World Awards, Hermes Creative Awards ve Best Business Awards olmak üzere ulusal ve uluslararası arenada pek çok ödül alırken, örnek gösterilen sosyal sorumluluk projelerinden biri haline geldi.

Ayrıca merkezin ilham veren hikayesi, 'Hayatın Çizgisi' adlı belgeselle izleyiciye anlatıldı. Belgesel, depremin ardından yeniden doğan umudu, gençlerin denizle kurduğu bağı ve merkezin toplumsal iyileşmeye katkısını yansıtıyor.

Sörf yapan çocukların hikayeleri üzerinden, dayanışmanın ve yeniden başlamanın gücünü izleyiciye aktaran belgeselin özel gösterimi Hatay'da gerçekleştirildi.

- 'Proje, bölge halkı için bir başlangıç noktası oldu'



Açıklamada görüşlerine yer verilen LC Waikiki Müşteri İçgörüleri ve Pazarlama İletişiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Akgül, depremin ardından sadece şehirlerin değil, insanların umutlarının da yeniden inşa edilmeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Hatay Sörf Merkezi'nin gençlerin yeniden güven kazandığı, birlikte üretmenin değerini öğrendiği bir alan haline geldiğine vurgu yapan Akgül, 'Burada sörf bir spordan çok daha fazlası, dayanışma, paylaşım ve iyileşmenin dili. LC Waikiki olarak bu hikayenin bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Çünkü bu proje birlikte hayal kurmanın ve beraber yeniden inşa etmenin mümkün olduğunu gösteriyor.' ifadelerini kullandı.

Projenin kurucularından ve eğitmenlerinden Deniz Toprak da projenin, bölge halkı için bir başlangıç noktası olduğunu kaydetti.

Burada sadece sörf öğretmediklerini belirten Toprak, 'Gençlerle birlikte yeniden başlamayı, umut etmeyi, bırakmamayı, birlikte başarmayı öğrendik. Samandağ'ın doğası sörf için çok uygun. Amacımız, Samandağ'ı Türkiye'nin sörf turizmi açısından bilinen bir noktası haline getirmek. Burada yetişen gençlerin de sadece sporcu değil, bu dönüşümün yerel liderleri olmasını istiyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.