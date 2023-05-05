Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Tüm branşlarda hizmet verecek 300 yataklı hastanede, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathane planlanıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerde büyük hasar gören Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde 24 Mart'ta temeli atılan hastane inşaatında çalışmalar sürüyor. Çok sayıda personelin 24 saat esasına göre çalıştığı hastane inşaatı yükseliyor.

Hakkarili aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Hakkarili aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.