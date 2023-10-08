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53. dakikada Hatayspor, yeniden öne geçti. Vindel'in sağ kanattan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Dadashov, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 2-1

32. dakikada Konyaspor , beraberliği yakaladı. Cikalleshi'nin yakın mesafeden şutunda kaleci Erce Kardeşler, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Topu önüne alan Prip, iyi bir vuruşla fileleri havalandırdı ve maça dengeyi getirdi: 1-1

22. dakikada ev sahibi ekip, penaltı golüyle öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Dele-Bashiru, Ahmet Oğuz'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan Dadashov, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-0

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