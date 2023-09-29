Mersin

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Ligin 6. haftasında 2-0 geriye düştüğü Trabzonspor maçını 3-2 kazanan Akdeniz ekibi, sezonun geride kalan bölümünde topladığı 10 puanla 5. sırada bulunuyor.

Hatayspor'un rakibi EMS Yapı Sivasspor ise 6 puanla 15. sırada yer alıyor.

Ligin ilk haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, ikinci haftada deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenmiş, sonraki karşılaşmada ise iç sahada Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Dördüncü haftada Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 yenilen Sivas temsilcisi, beşinci haftada evinde MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olmuş, altıncı hafta karşılaşmasında ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Ligde yaptığı 6 maçta rakip fileleri 11 kez havalandıran Hatayspor, kalesinde 6 gol gördü. Bordo-beyazlı ekibin gollerinin 4'ünü Dele-Bashiru kaydetti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'la birlikte ligde yenilgisi bulunmayan 3 takımdan biri olan Hatayspor, 2 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

Bordo-beyazlılar, Sivasspor maçına teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanlarla hazırlandı.

Dün akşam saatlerinde Sivas'a giden

AA