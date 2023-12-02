Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in, Mersin Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısına yardımcı antrenör Kağıtçıoğlu katıldı.

Kağıtçıoğlu, son dakikaya kadar iyi oynadıklarını belirterek, dinamik oyun sergilediklerini dile getirdi.

Hakem kararlarını eleştiren Kağıtçıoğlu, şöyle konuştu:

"Lig başladığından beri ne biz ne de yönetim hakemler ve saha dışı olaylar hakkında çok fazla enerjimizi harcamadık çünkü zaten çok fazla göçebe hayat yaşadık. Enerjimizi takımımıza aktarmak istiyoruz ama maalesef bugün maçın başından sonuna kadar bütün takdir haklarını rakip takımdan yana kullanan hakem üçlüsü vardı."

Kağıtçıoğlu, maçın son dakikasında kazandıkları köşe vuruşunun kullandırılmadığını, 1 puan aldıkları için üzgün olduklarını ifade ederek, "Çok üzgünüz. Kazanmayı çok fazla hak ettiğimiz bir geceydi. Bütün iç saha maçlarımız gibi çok coşkulu, iyi oynadık. Şanssız goller yedik." dedi.