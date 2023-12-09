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Hatayspor 'da sakatlığı bulunan Mehdi Boudjemaa karşılaşmada forma giyemeyecek, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen ceza nedeniyle teknik direktör Volkan Demirel de soyunma odasına ve yedek kulübesine giremeyecek.

Ligde oynadığı 14 maçta 18 puan toplayan ve haftaya 10. sırada giren Hatay ekibi, rakibi karşısında deplasmanda galibiyet arayacak.

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