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47. dakikada Kayserispor durumu 2-0 yaptı. Sol kanattan kullanılan kornerde altı pas içerisinde Morte'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

34. dakikada Kayserispor öne geçti. Karimi'nin sol kanattan ortasında altı pas içerisinde topla buluşan Morte'nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmadaki Burak Bekaroğlu'na çarpıp filelerle buluştu: 0-1

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: Umuyorum bu çıkışımızı iyi ve güçlü oyunlarla sürdürürüz

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: Umuyorum bu çıkışımızı iyi ve güçlü oyunlarla sürdürürüz

10. dakikada sağ kanatta topla buluşan Morte, ceza sahası içerisine kadar girdi, buradan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşlerin kontrolünde üstten auta çıktı.

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