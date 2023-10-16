Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sergilenen eseri Çağrı Köktekin yazıp yönetti.

"Her şey hayal etmekle başlar" sözünden hareketle sahnelenen eserde, çocukların sınırların ötesinde hayal kurma gücüyle neler başarabileceği ve hedeflerine ulaşma konusunda nasıl etkili olabileceği, hayalle gerçek arasında bir yolculuk ile işleniyor.

Hayal rolünü Busegül Yalçın, "Anneanne" rolünü Özlem Abacı, "Büyükbaba" rolünü Erdem Sakarya, "Pizza Dilimi Adam" rolünü Anıl Önder'in yorumladığı oyuna, Simten Şenpolat piyanosuyla eşlik etti.

Oyunda İDOB sanatçıları, Çocuk Korosu ve Çocuk Balesi sahne aldı. Ünlü opera bestecilerinin video ile eşlik ettiği oyunda seyirci de interaktif olarak katılım sağladı.

Dekor tasarımı Ferhat Karakaya'ya, kostüm tasarımı Gizem Betil'e, ışık tasarımı Taner Aydın'a, koreografisi Çiğdem Erkaya Öztürk'e ait eserde, çocuk korosunu Volkan Akkoç ile Çağrı Köktekin yönetti.

Eserdeki şarkı sözleri uyarlamaları ise Gökçegün Ersoy tarafından yapıldı. Oyun 22 Ekim'de, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde tekrar sahnelenecek.