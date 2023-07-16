İSTANBUL- Geniş Aile, Dadı, Eyvah Eyvah gibi çok sayıda projede rol alan başarılı oyuncu Tanju Tuncel yaşamını yitirdi. 83 yaşında hayata veda eden usta oyuncu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

"CANLANDIRDIĞI KARAKTERLERLE HAFIZALARA KAZINDI"

Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabından Tuncel'in vefatı dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Tanju Tuncel'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Birçok tiyatro oyunu ile sinema ve dizide rol alan Tuncel için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Tuncel'in cenaze töreninin yarın İstanbul Erenköy Galip Paşa Camisi'nde düzenleneceği belirtildi.

HABER: ERCAN AYDIN