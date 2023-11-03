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Aynı gün düzenlenecek diğer ihalede de 10 yıl (3619 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

7 Kasım'daki ilk ihalede 2 yıl (693 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 4 yıl (1435 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 6 Kasım'daki ilk ihale de 11 ay (343 gün) vadeli, hazine bonosunun yeniden ihracı yapılacak.

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