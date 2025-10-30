İSTANBUL (AA) - Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin, 3,5 milyon Hepsiburada Premium müşterisine 'Efsane Kasım'da daha fazla fayda sağlayacaklarını belirterek, '5 bin 500 kuryemiz, 6 bin 500 araçlık filomuz, 100 bini aşkın iş ortağımız, 280 milyon ürün çeşidimiz ve 30'dan fazla kategorimizle Türkiye'nin dört bir yanındaki iş ortaklarımızı müşterilerimizle buluşturmak için hazırız.' ifadesini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, e-ticaretin en yoğun ayı olan kasım ayı öncesi müşterilerin indirimlere olan yaklaşımlarını ve bu aydaki alışveriş planlarını içeren Efsane Kasım 2025 Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı.

Bu kapsamda, tüketicilerin kasım indirim dönemlerine yönelik yaklaşımları ve alışveriş planları, 18-55 yaş aralığındaki 2 bin 228 kişinin çevrim içi katılımıyla yapılan araştırmada ortaya konuldu.

Efsane Kasım'ın 10. yılına özel kampanyalarını, araştırma sonuçları ve 10 yıllık deneyim ışığında kurgulayan marka, 'Peşin Fiyatına 10 Taksit' imkanıyla müşterilerin alım gücünü desteklerken, 'Daha Ucuzunu Bulursan Farkı İade' ile en uygun fiyat garantisi sunuyor.

- '280 milyon ürün çeşidimiz ve 30'dan fazla kategori'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, 25 yıl önce Türkiye'yi e-ticaretle tanıştıran marka olarak Efsane Kasım'ın 10. yılını kutladıklarını belirtti.

Hepsiburada ile Türkiye'nin dijital ekonomisinin en güçlü hikayelerinden birini yazdıklarını belirten Gökçetekin, şunları ifade etti:

'Efsane Kasım, bu hikayenin en heyecan verici sayfalarından biri. Bu zamana kadar milyonlarca siparişin, markanın ve hikayenin bir parçası olduk. Türkiye'ye 2016'da kazandırdığımız bu dönemi 'kara cuma' anlayışından çıkarıp kültürümüze uygun, planlı, sabırlı ve tasarruf odaklı bir döneme dönüştürdük. Artık Efsane Kasım, sadece bir indirim dönemi değil, ihtiyaçların giderildiği, planlı bir finansal stratejinin uygulandığı bir alışveriş dönemi haline geldi.'

Gökçetekin, Efsane Kasım'ın yıllar içinde Türkiye'nin alışveriş kültürünü dönüştürdüğünü, bu dönemi herkesin kazandığı bir dönem haline getirdiklerini belirtti.

Tüketicilerin, üreticilerin ve Türkiye'nin kazanmasını istediklerini vurgulayan Gökçetekin, şu değerlendirmede bulundu:

'Bu yıl da 4 milyon kupon ve sepet indirimleriyle 50 milyondan fazla ürünün sipariş edilmesini, 600 milyondan fazla ziyaretin gerçekleşmesini, hane bütçelerine de 10 milyar liralık tasarrufun yansımasını bekliyoruz. Aynı zamanda 3,5 milyon Hepsiburada Premium müşterimize Efsane Kasım'da daha fazla fayda sağlayacağız. 5 bin 500 kuryemiz, 6 bin 500 araçlık filomuz, 100 bini aşkın iş ortağımız, 280 milyon ürün çeşidimiz ve 30'dan fazla kategorimizle Türkiye'nin dört bir yanındaki iş ortaklarımızı müşterilerimizle buluşturmak için hazırız.'

Efsane Kasım'ın tüketicilerin yanı sıra KOBİ ve girişimciler için de büyük bir fırsat dönemi olduğunu belirten Gökçetekin, Hepsiburada ekosisteminin kalbinde KOBİ'lerin, kadın girişimcilerin, kooperatif ve yerel üreticilerin bulunduğunu ifade etti.

- '120 bin cep telefonu satışı bekliyoruz'

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün de 10 yıl önce Efsane Kasım'ı Türkiye'ye getirdiklerinde bu dönemi, indirimin yanı sıra planlı alışverişin ve finansal farkındalığın ayına dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Efsane Kasım'ın kalıcı bir alışveriş refleksi ve tasarruf dönemi haline geldiğini ifade eden Özgün, Türk kültüründeki tasarruf ve planlama anlayışını dijital dünyaya taşıdıkları değerlendirmesinde bulundu.

Özgün, artık müşterilerin analitik alışveriş yaptığını, ürünleri ekimde sepete ekleyerek kasımda fırsat beklediğini, Hepsiburada'nın da bu davranışı 'Kasım sabrı' olarak tanımladığını ifade etti.

Özgün, Efsane Kasım 2025 Araştırması sonuçlarına göre, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarında önemli bir değişim yaşandığını belirterek şunları kaydetti:

'Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 90'ı kasım ayında alışveriş yapmayı planlıyor, yüzde 75'i indirim görünce beklemeden alışveriş yaptığını, yüzde 55'i sık kullandığı ürünleri stokladığını, yüzde 45'i ise kasım dönemini yüksek fiyatlı ürünleri almak için değerlendirdiğini ifade ediyor. Efsane Kasım'ın 10. yılına özel sunduğumuz 'Peşin Fiyatına 10 Taksit' imkanı müşterilerimizin alım güçlerini destekliyor. Ayrıca bu yıl da Efsane Kasım'da 'Gerçek İndirim Hepsiburada'da demeye devam ediyoruz.

'Daha Ucuzunu Bulursan Farkı İade' garantisiyle de müşterilerimiz, Hepsiburada satıcılı ve kampanya işaretli bir ürünün farklı bir pazar yerinde daha uygun fiyata satıldığını belgelemeleri durumunda aradaki fiyat farkını sipariş tarihinden itibaren 30 gün içinde Hepsipara veya nakit olarak iade alabiliyor. Tüketiciler artık 5-6 farklı kategoriden ürün alıyor, elektronikten modaya, temel tüketimden kozmetiğe kadar her alışveriş planlı bir yatırım gibi yapılıyor. Her yıl yeni bir rekora imza attığımız Efsane Kasım döneminde bu yıl 120 bin cep telefonu, 80 bin laptop, 80 bin robot süpürge, 500 bin cilt bakımı ürünü, 1 milyon çocuk kitabı, 450 bin sweatshirt, 200 bin ayakkabı, 100 bin tencere ve 80 otomobil satışı bekliyoruz.'