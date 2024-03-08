AK Parti Fatih İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hekimoğlu Süleyman Özcan, “Partimizin yetkili organları tarafından belirlenen her aday bize emanettir. Emanete ihanet ancak ve ancak hainlerin işidir. Sağda solda gizlenen, kaybetsin, burunları sürtsün diyenlerin gazına gelmeyin” dedi. Özcan, “Dokunamadığın aday sizin başkanınız değil, ona dokunanların başkanıdır. Öyle ise; öyle ya da böyle dokunabildiğimiz adayımıza sahip çıkalım” çağrısında bulunarak, İstanbul’da Murat Kurum, Fatih’te Ergün Turan, Bulanık’ta Yakup Kaya, Erciş’te Fatih Çiftçi’yle sekteye uğrayan hizmetlere kavuşulacağını söyledi.

31 mart gününü iple çektiklerini belirten Hekimoğlu Süleyman Özcan şunları kaydetti:

“Milletimizin engin ferasetiyle nice zaferler kazanan Ak parti yine ve yeniden büyük bir zafer kazanarak milletiyle el ele çoşkuyla kutlama yapacaktır. Bu şarkı burada bitmez bu tekerlek bu tümsekte kalmaz. Son sözü söylemek gerekirse aslında "aday sensin" ey güzel halkım, öyle ise kendine oy ver, kendini seç ve engelleri bir bir aş. Her adayı Recep Tayyip Erdoğan bil ve öyle oy ver, çünkü biliyorum ki; milyonlar Reisin hatırına adayına sahip çıkacak ve milli hedeflerine, milli teknoloji hamlesine, milli savunma sanayisine güç verecek, en önemlisi sorunsuz teslim ettiğimiz şehirlerimizin enkaza dönüşen onlarca sorunla devralacağımızın bilincindeyiz. Buna rağmen biz sadece belediyecilik için kolları sıvadık ve sadece belediyecilik yapacağız. Hesabımız milletin hesabı, hedefimiz milletin bize çizdiği hedeflerden öteye gitmez.”