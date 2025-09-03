Bel ağrılarında ilk akla gelen genellikle bel fıtığı olduğumuzu düşünmek olabiliyor

Öncelikle omurga sistemini bilmek lazım. Omurga omur kemiklerinden oluşan insanın ayakta dik durmasını sağlayan bir yapıdır. Her kemiğin arasında bir disk parçası oluşumu vardır, bu disk parçası eğer yerinden çıkar belli bir derecede çıkar ve sinirleri sıkıştırırsa o zaman bel veya boyun fıtıklarından söz edebiliriz çünkü mekanizmaları aynıdır. Bunun derecesine bağlı olarak hastanın bacak ağrısı olur ya da olmaz burada ufak yırtılmalar olabilir, kıkırdak parçalarını yerinde tutan bağlarda yırtılmalar olabilir. Ama herhangi bir kıkırdak parçası dışarı çıkmadığı sürece bel fıtığından söz etmek mümkün değil bu genellikle başlangıç ya da kas spazmı şeklinde yorumlanabilir. Bunun aynısı boyun fıtığı içinde geçerlidir. Sadece kas spazmı ile gelen hastalarda olmaktadır. Eğer buna eşik eden kol veya bacak ağrısı varsa mesela boyun fıtığında kola vuran ağrı bel fıtığında bacağa vuran ağrı bizim için belirleyici noktadır. Bacak ağrısı eşlik etmeyen bel ağrılarında genellikle bel fıtığı çıkma ihtimali düşüktür ama bunlardan da mr istemek zorundayız. Çünkü beklemediğimiz bazı durumlarda başka hastalıklar da olabilir. Bunlar tümör veya kırık olabilir ama en çok görülen bel -boyun fıtığı olduğu için bel ya da boyun fıtığımı oldum acaba denilebiliyor. Her zaman her bel veya boyun ağrısı fıtık demek değildir.

Omurgada Dar Kanal nedir?

Genellikle bel fıtığına eşlik edebilir ya da etmeyebilir, bu hastaların en belirgin şikâyeti yol yürüme şikayetidir, hasta dinlene dinlene yol yürümektedir. Hastanın anormal istirahat halinde herhangi bir sıkıntısı ağrısı yoktur ama yol yürürken bacağına vuran ağrıdan şikâyet etmektedir. Bunların kanal darlığının cerrahiyle tedavi edilme şekli vardır. Kanal darlığının başlangıcı ortası ilerisi yoktur, bulgu vererek ortaya çıkar yani en çokta belirttiğimiz gibi yol yürüme şikayetiyle ortaya çıkar. MR teşhis koymada önemli tetkik yöntemimizdir buna bilgisayarlı tomografide eşlik edebilir. Bel fıtığından farklı bir tablodur ameliyat şekilleri birbirine benzemekle beraber, omurga darlığında eğer hasta yol yürüme şikâyeti var ve bir bacağına vuruyorsa o bölgedeki sinir kanalı üstü açılarak sinir öncelikle rahatlatılır ve açılma sağlanır. Böylelikle kanal rahatlatılır. Fakat daha ileri düzeyde dar kanallarda bütün kemikler temizlenerek vida uygulaması gereklidir. İki bacağa inen ağrı var ise bunlarda bütün kemiklerin temizlenmesi ve oranın vidalaması gerekir.