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Bu arada Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilen sürücüler nedeniyle güzergahta yoğunluk yaşanıyor.

Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, heyelan ın ardından yolu kaplayan toprak ve ağaç parçalarını iş makineleriyle kaldırıyor.

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