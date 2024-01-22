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Güzergahta seyir halindeki bir otomobilde, düşen kaya parçaları nedeniyle hasar oluşmuştu.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı kara yolunda ulaşım tek şeritten çift yönlü olarak kontrollü şekilde sağlanıyor.

Yolun Ankara istikametindeki büyük kaya parçaları ve toprak yığını iş makinelerinin yardımıyla kaldırıldı.

Zonguldak-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde dün yaşanan toprak kayması nedeniyle yola düşen büyük kaya parçaları ve toprak yığınının kaldırılması için Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

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