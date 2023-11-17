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Cumhuriyet'in ve ATO'nun 100. yıl dönümü vesilesiyle "Büyükelçiler Resepsiyonu" düzenlendi

Cumhuriyet'in ve ATO'nun 100. yıl dönümü vesilesiyle "Büyükelçiler Resepsiyonu" düzenlendi

Gece boyunca aralıklarla devam eden yağış nedeniyle yola akan çamurları temizleyen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle de kanallara dolan çamur ve toprak yığınlarını kaldırıyor.

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