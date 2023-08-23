Haber: Damla Oya Erman

Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO), Chandrayaan-3 uzay aracının, ayın güney kutbuna çarşamba günü başarılı bir iniş yapması planlanıyor.

Eğer başarılı olunursa, bu olay, gelecekteki ay yerleşimlerine destek olabilecek su buzu taşıdığı düşünülen gölgeli kraterlerin bulunduğu ayın güney kutbuna iniş yapan ilk uzay aracı olacak.

Hindistan, 2019'daki başarısız denemesinin ardından ay yüzeyine ikinci denemesini gerçekleştiriyor. Bu girişim, bilimsel kurumlarının kararlılığını gösteren bir örnek olarak değerlendiriliyor. ISRO, misyonun ilerleyişini düzenli olarak X (eski adıyla Twitter) platformunda güncellemelerle paylaşıyor.

Rusya'nın neredeyse yarım yüzyıl aradan sonra gerçekleştirdiği ay görevi başarısızlıkla sonuçlandıktan sadece birkaç gün sonra, Hindistan'ın bu adımı büyük dikkat çekiyor. Rusya'nın robotik Luna-25 probu geçtiğimiz hafta sonunda ay yüzeyine çarpışmıştı.

Roscosmos Devlet Uzay Şirketi'nin başkanı Yuri Borisov, başarısızlığı, Sovyetler Birliği'nin son ay görevinden sonra uzun bir araştırma kesintisi nedeniyle uzmanlık eksikliğine bağladı. Borisov, uzay aracının iticisinin planlanandan daha uzun süre çalışması sonucu düşmesine neden olduğunu belirtti ve hükümetin bu hatayı araştıracağını açıkladı.

Ayın güney kutbu, bilim insanlarının büyük ilgisini çekiyor. Bu bölgedeki kalıcı gölgeli kraterlerde, gelecekteki keşifler için hava ve roket yakıtına dönüştürülebilecek donmuş suyun bulunduğuna inanılıyor.