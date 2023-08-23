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Programda, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, İl Müftüsü Mustafa Topal, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve veliler de yer aldı.

MEB, "merdiven altı" kurslara karşı öğrenci ve velilerin dikkatli olmalarını istedi

MEB, "merdiven altı" kurslara karşı öğrenci ve velilerin dikkatli olmalarını istedi

Beşinci, yaptığı konuşmada gençliğin enerjisini motivasyonunu ortaya koyduğunu belirterek, emeği geçen TÜGVA Bingöl teşkilatına teşekkür etti.

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