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Gaziantep FK'lı oyuncular karşılaşma öncesinde üzerinde Mbarga N'Koulou yazan forma ile poz vererek N'Koulou'ya destek olmaya çalıştı.

Gaziantep FK yönetiminin kendisine izin vermesine rağmen kritik Adana deplasmanında takımını yalnız bırakmayan Kamerunlu savunmacı, 90 dakika sahada kaldı.

Gaziantep FK'nin stoperlerinden Nicolas N'Koulou'nun kardeşi Mbarga Francis karşılaşmadan bir gün önce vefat etti.

Bu maç öncesi 3 sarı kartı bulunan Dragus, karşılaşmanın 51. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Gaziantep FK'nin gol yollarında en önemli oyuncusu Denis Dragus, skorer performansını Adana Demirspor karşısında da sergiledi.

Gaziantep FK ayrıca 6 kez karşılaştığı Adana Demirspor'u da ilk defa yenme başarısı gösterdi.

Süper Lig'de 5. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, ilk defa bir lig karşılaşmasında 6 gol attı.

Adana temsilcisini yenen Gaziantep FK , en yakın takipçisi VavaCars Fatih Karagümrük'ün Galatasaray'a 3-2 yenilmesinin ardından uzun süredir bulunduğu küme düşme hattından çıktı.

Ligin 33. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 yenen kırmızı-siyahlı takım, 34. haftada Trabzonspor'a 4-2 yenildi, 35. haftada Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

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