V.Y'nin kullandığı 64 ACF 154 plakalı hafif ticari araç, Ağrı-Erzurum kara yolunun Eleşkirt ilçesindeki Sarıcan köyü mevkisinde C.Ü. yönetimindeki 23 AAR 621 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçlarda sıkışan yaralı 6 kişiyi kurtardı, 1 yaşındaki A.A'nın ise kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ambulanslarla Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.A. ise burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.