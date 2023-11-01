Haber: Mert Osman Erman

"Hint çalışma verimliliği dünya genelinde en düşüklerden biri," dedi. "Çalışma verimliliğimizi iyileştirmediğimiz sürece... muazzam ilerleme kaydeden ülkelerle rekabet edemeyeceğiz."

"Bu nedenle, benim talebim, gençlerimizin 'Bu benim ülkem. Haftada 70 saat çalışmak isterim' demeleri gerektiği yönünde," dedi.

Yorumlar viral hale gelince, Bay Murthy hem destek hem de eleştiri aldı ve sosyal medyada ve gazete köşe yazılarında "zehirli" çalışma kültürleri ve işe aldıkları kişilerden işverenlerin neler bekleyebileceği tartışıldı.

Eleştiriler, genellikle düşük seviyelerde başlayan mühendisler için Hint teknoloji şirketlerindeki başlangıç maaşlarına dikkat çekenlerden geldi, ki bunların arasında Bay Murthy'nin kurucu ortağı olduğu Infosys da bulunuyor.

Diğerleri, aralıksız çalışmanın yaratabileceği fiziksel ve zihinsel sağlık sorunlarına odaklandı.

"Bir ara sosyalleşme zamanı yok, aileyle konuşma zamanı yok, egzersiz zamanı yok, eğlence zamanı yok. Üstelik şirketler insanlardan iş saatleri sonrasında e-postalara ve telefonlara cevap vermelerini bekliyor. Sonra gençlerin neden kalp krizi geçirdiklerini merak ediyorlar," dedi, Bengaluru merkezli bir kardiyolog olan Dr. Deepak Krishnamurthy, eski adıyla Twitter üzerinde yazdı.

Bazıları ise çoğu kadının haftada 70 saatten çok daha fazla çalıştığına dikkat çekti - hem ofiste hem de evlerinde.

Bu tartışma, dünya genelinde Covid-19 pandemisinin insanların iş ilişkisini yeniden değerlendirmesine neden olduğu bir döneme denk geliyor. Birçok kişi, evden çalıştıklarında daha verimli olduklarını hissettiklerini, diğerleri ise sağlıklı bir iş-yaşam dengesini savundular.

Uzmanlar, bunun sadece çalışanlar için değil, işveriler için de faydaları olduğunu belirtiyorlar.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), geçen yıl yayımlanan bir raporda, "Çalışma-yaşam dengesi politikaları uygulayan şirketler, mevcut çalışanlarının daha uzun süre işlerinde kalmasından, daha iyi işe alımlardan, daha düşük devamsızlık oranlarından ve daha yüksek verimlilikten faydalanıyorlar," dedi ve ABD'deki 45 şirketin bir çalışmasına atıfta bulundu.

Hintliler zaten uzun saatler çalışıyorlar - ILO raporuna göre, pandemiden önce Hintliler yılda ortalama 2.000 saatten fazla çalıştılar, bu miktar ABD, Brezilya ve Almanya'dan çok daha yüksekti.

"Verimliliği artırmak, sadece daha uzun saatler çalışmakla ilgili değil," diye yazdı Hint girişimci ve film yapımcısı Ronnie Screwvala, eski adıyla Twitter üzerinde. "Daha iyi yapmaktan, becerileri geliştirmekten, olumlu bir iş ortamına ve yapılan işin adil ödemesine sahip olmaktan geçer. Yapılan işin kalitesi > daha fazla saat çalışma."

Bu konu Hindistan'da hassas bir konu - ülkede güçlü iş yasaları bulunmasına rağmen aktivistler, yetkililerin bunları daha sıkı bir şekilde uygulamak için daha fazlasını yapmaları gerektiğini söylüyorlar.

Bu yılın başlarında, işçilerin ve muhalefet liderlerinin protestoları, Tamil Nadu eyalet hükümetini fabrikalardaki çalışma süresini sekiz saatten 12 saate çıkarmalarına izin veren bir yasa tasarısını geri çekmeye zorladı.

Bay Murthy, daha önce 2020 yılında, koronavirüs kilitlenmesi nedeniyle oluşan ekonomik yavaşlamayı telafi etmek için Hintlilerin iki veya üç yıl boyunca haftada en az 64 saat çalışmaları gerektiğini önerdiğinde eleştiriye uğramıştı.

Geçen yıl, başka bir Hint CEO, gençlerin kariyerler

inin başlarında günde 18 saat çalışmaları gerektiğini önerdiğinde eleştirilmişti.

Ancak Hindistan'da bazı iş liderleri de bu öneriye katılıyorlar.

IT şirketi Tech Mahindra'nın CEO'su CP Gurnani, Bay Murthy'nin açıklamasının daha bütünsel bir şekilde ele alınması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

"Bence çalışmadan bahsettiğinde, bunun sadece şirketle sınırlı olmadığına inanıyorum. Bu kendinize ve ülkenize de uzanır. '70 saat çalışmak' demedi. 'Şirket için 40 saat çalış, ama kendin için 30 saat çalış. Bir konuda usta olmak için gereken 10.000 saat'i yatır.' Gece yarısını yakıp alan bir uzman ol," diye yazdı.

Sajjan Jindal, JSW Şirketler Grubu başkanı, "bir gelişmekte olan ülkenin büyüklüğünde hızla gelişen bir millet için beş günlük bir hafta kültürü gerekmeyen bir şeydir" dedi.

Hindistan daha uzun çalışma saatlerini tartışırken, bazı gelişmiş ülkeler dört günlük çalışma haftaları denemeye başladı.

2022 yılında Belçika, işçilere maaş kesintisi olmadan dört gün çalışma hakkı tanıyan yasaları değiştirdi. Ülkenin başbakanı, niyetin "daha dinamik ve verimli bir ekonomi yaratmak" olduğunu söyledi.

Geçen yıl, Birleşik Krallık'ta birçok şirket, daha kısa bir haftayı savunan 4 Day Week Global tarafından düzenlenen altı aylık bir deneme programına katıldı. Denemenin sonunda, katılan 61 şirketten 56'sı dört günlük haftaya devam etmeyi düşündüklerini söyledi, en azından şimdilik, 18'i ise bunu kalıcı bir değişiklik yapacaklarını söyledi.

İngiltere'deki denemenin etkisini değerlendiren bir rapor, özellikle çalışanların refahı için "geniş faydaları" olduğunu buldu.

Yazarları, bu tür bir mola veya üç günlük bir hafta sonunun yakın gelecekte normal olarak görülmesini sağlayabileceğini savundu. Benzer bir deneme şu anda Portekiz'de yapılmaktadır.