Haber: Mert Osman Erman

Hindistan yetkilileri, batı eyaleti Maharashtra'da bir köye düzenlenen ölümcül toprak kaymasından dört gün sonra hayatta kalanları bulma çabalarını sona erdirdi.

Raigad ilçesindeki Irshalwadi köyünde meydana gelen toprak kaymasında 27 ceset bulundu, ancak 57 kişi hala kayıp durumda.

Kurtarma çalışmaları zorlu arazi ve yoğun yağış nedeniyle engellendi.

Karar, bir eyalet bakanının Raigad yönetimi ve diğer otoritelerle görüşmesinin ardından alındı.

Toprak kayması, Çarşamba gecesi Irshalgad adlı dik bir dağın yarısında bulunan köyde birçok evi yerle bir etti.

Dağ silsilesi, Deccan Traps (bir volkanik bölge) parçasıdır ve Janhavee Moole, BBC Marathi'den bildirdiğine göre, 60 milyon yıl önce oluşmuştur.

"Ulaşmak zor ve arazi, deneyimli yürüyüşçüler için bile riskli olarak kabul ediliyor," diyor.

Kurtarma operasyonları, kaygan devam eden yağmurlar nedeniyle zorlaştı ve ayrıca çamurun ekiplere düşmeye devam etmesi nedeniyle de karmaşık hale geldi.

"Kurtarıcıların her sabah yere ulaşmak için yaklaşık iki saat tırmanmaları gerekiyordu. İkinci gün, kurtarıcılar ve köylüler, operasyona devam etmenin zor olacağını fark etti," diyor Moole.

Yetkililer geçen hafta köydeki çamurun büyük bir kısmının, JCB gibi ağır makinelerin yerleşim yerine ulaşamadığı için manuel olarak temizlenmek zorunda kaldığını söyledi.

Son birkaç haftadır Hindistan'ın birçok eyaleti yoğun yağışlar yaşadı ve bu durum sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Hindistan'ın hava durumu departmanı, Maharashtra eyaletinin bazı bölgelerinde, Raigad ilçesi de dahil olmak üzere, pazartesi günü okulların tatil edileceği daha fazla yağış öngördü.

Hükümet verilerine göre, köyde 228 kişinin yaşadığı 43 ev bulunmaktaydı. Irshalwadi'den 144 kişi ya kurtarıldı ya da felaketin meydana geldiği sırada köyde değildi.

Köydeki yerliler ve kurtarma çabalarına katılan kişiler, BBC Marathi'ye, köyde sadece dört ila beş evin hala ayakta olduğunu söyledi.

Köydeki insanlar yerli bir kabileden geliyordu ve ormanda yiyecek toplama ve bazı tarım faaliyetleriyle geçim sağlıyorlardı, diyor Moole, bölgeye yakın büyümüş olan biri.

Irshalgad dağını sık sık tırmanan dağcılarla konuştu ve köyü ve sakinlerini iyi hatırlıyor.

Mount Everest'i tırmanmış olan Santosh Dagade, sık sık Irshalgad'a tırmandığını ve köylülerden çay ve atıştırmalıklar aldığını söyledi. Toprak kaymasının haberini aldıktan sonra yardıma gitmiş ve "birkaç ev hariç köyün tamamen toprağın altında kaldığını" bulmuş.

"Gözlerime inanamadım. Tanıdık evleri aramaya başladım. Her yerde umutsuzluk vardı," dedi.

Hayatta kalanlar şu anda yakındaki geçici barınaklarda kalıyor.

Toprak kaymasını sağ çıkaran bir kadın, BBC Marathi'ye toprak kaymasının vurduğu sırada uyuduğunu anlattı.

"Annemiz bağırdığında uyandık. Dışarı çıktığımızda kimse yoktu. Köy tamamen çamurun altında kalmıştı," dedi.

Tüm eşyaları ve belgeleri çamurun altında gömülü kaldığından, şu anda karşılaştıkları en büyük sorunun ne yapacakları olduğunu söyledi.