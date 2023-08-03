Ankara

Al Jazeera'nin Gurugram'da Müslümanların hedef alındığı şiddet olaylarına ilişkin haberine göre Haryana eyaletinin Nuh bölgesinde aşırı milliyetçi Hindu çetelerin faili olduğu şiddet olayları devam ediyor.

Bölgedeki toplumsal şiddet olaylarında 4 kişinin yaşamını yitirmesi ve 23 kişinin hastaneye kaldırılmasının ardından sokağa çıkma yasağı, güvenlik güçlerinin takviyesi ve internetin askıya alınması gibi önlemlere rağmen radikal Hindu gruplar Gurugram ve Sohna gibi kasabalarda Müslümanlara ait dükkanlara, mülklere ve ibadet yerlerine saldırılar düzenlemeye devam etti.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi yakınlarındaki Gurugram'da Müslümanlara ait mülkler ve bir cami ateşe verildi.

İddialara göre "Anjuman Jama" adlı camiye 31 Temmuz gecesi aşırı milliyetçi Hindu gruplarca saldırı düzenlendi.

Haryana eyaletindeki Nuh bölgesinde toplumsal şiddet olaylarının patlak vermesinden saatler sonra gerçekleşen olayda, söz konusu caminin ateşe verildiği ve o sırada caminin içinde bulunan 22 yaşındaki imam Muhammed Saad'in yangında öldüğü kaydedildi.

"Bu saldırı Nuh'un intikamıydı"

2011'den beri bölgede yaşayan ve namazlarını saldırıya hedef olan camide kılan Muhammed Fehim Kazımi, olaylardan dolayı dehşete düştüğünü belirterek "Bu saldırı Nuh'un intikamıydı." dedi.

Gurugram Polis Komiseri Kala Ramachandran, yaptığı açıklamada, bazı dükkanların kundaklama sonucu zarar gördüğünü söyledi.

Ramachandran, ilk belirlemelere göre yakalananların herhangi bir grupla bağlantılı olmadığını ancak soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

Haryana eyaletinin Başbakanı Manohar Lal Hattar, şiddet olaylarıyla bağlantılı toplam 116 kişinin gözaltına alındığını söyleyerek "(Nuh'taki çatışmaların arkasındaki) Komplocular tespit edilmeye devam ediyor." dedi.

Hattar, suçlu bulunanların bağışlanmayacağını belirterek "Halkın güvenliğini sağlamaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

"Olaylar polisin gözü önünde gerçekleşti"

Olaylar esnasında hayatını kaybeden imam Muhammed Saad'ın ağabeyi Şadab Enver, Müslümanları hedef alan son şiddet olayları kapsamında açıklama yapan yetkililere güvenmediğini söyledi.

Kardeşiyle öldürülmeden yarım saat önce konuştuğunu söyleyen Enver, "Kardeşim beni arayarak polisin camide olduğunu ve endişelenecek bir şey olmadığını söyledi." dedi.

Enver, yaşamını yitiren kardeşinin cenazesini almak için morgun önünde beklerken "Bu olay polisin huzurunda gerçekleşti." iddiasında bulundu.

Şiddet olayları Sohna'da da devam etti

Müslümanları hedef alan şiddet olayları, Haryana eyaletine bağlı Sohna kasabasında da devam ediyor.

Kasabada bulunan evlerin camlarının kırıldığı ve araçların kundaklandığı aktarılan saldırıya dair yerel halktan Azad Han, "Çete mensupları dükkanların tabelalarında yazan isimlere bakarak sadece Müslümanlara ait olanları kundakladı." dedi.

Sohna kasabası sakinlerinden Hamidan Begum da el arabasıyla meyve satan beş oğluna ait araçların çete tarafından kundaklandığını ve sattıkları meyvelerin de yine çete tarafından çalındığını, ailece maddi kayıp yaşadıklarını belirtti.

Söz konusu çetenin, "Shahi Jama" adlı camiye de saldırı düzenlediği kaydedildi.

Bahsi geçen camide çalışan Şemim Ahmed, yüzleri kapalı ve ellerinde demir çubukların yanı sıra ateşli silahların bulunduğunu iddia ettiği kalabalık bir grubun saldırıyı düzenlediğini ifade etti.

Olaylara tanıklık eden Şahid Hüseyin de polisin Müslümanları "haksız yere suçlayıp gözaltına aldığını" ileri sürdü.

Hüseyin, "Yaşadığım yerdeki iki genç gözaltına alındı. Kasabadaki herkes korku içinde. Polis tarafından alınma korkusu yüzünden kimse evinden çıkmaya cesaret edemiyor." dedi.

AA