ZAGREB (AA) - Başkent Zagreb'deki bir alışveriş merkezi önüne kurulan küçük sahada "sokak futbolu" etkinliği düzenlendi.
Aralarında Luka Modric, Josko Gvardiol, Ivan Perisic, Mateo Kovacic ve Dominik Livakovic gibi isimlerin bulunduğu Hırvat futbolcular, etkinlikte top koşturdu.
Genç yaşlı yüzlerce kişinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte maçlar, 3'e 3 formatında oynandı.
Taraftarlar, renkli görüntülere ev sahipliği yapan etkinliğin ardından Hırvat futbolcularla bir araya gelerek fotoğraf çektirme şansını da yakaladı.