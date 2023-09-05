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Taraftarlar, renkli görüntülere ev sahipliği yapan etkinliğin ardından Hırvat futbolcularla bir araya gelerek fotoğraf çektirme şansını da yakaladı.

Aralarında Luka Modric , Josko Gvardiol, Ivan Perisic, Mateo Kovacic ve Dominik Livakovic gibi isimlerin bulunduğu Hırvat futbolcular, etkinlikte top koşturdu.

ZAGREB (AA) - Başkent Zagreb'deki bir alışveriş merkezi önüne kurulan küçük sahada " sokak futbolu " etkinliği düzenlendi.

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