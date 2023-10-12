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Hırvatistan ile Türkiye arasında Opus Arena'da oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 21.45'te başlayacak.

İdmanın basına açık bölümünde ısınma, koşu ve pas çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Hırvatistan'da sakatlığı bulunan forvet oyuncusu Bruno Petkovic takımdan ayrı çalıştı. Teknik direktör Dalic de Petkovic'in yanına gelerek bir süre konuştu.

Çalışma öncesinde saha ortasında takımı toplayan Kaptan Luka Modric, arkadaşlarına kısa bir konuşma yaptı.

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