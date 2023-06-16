SCHİEDAM AA- Ülkede her yıl haziran ayının ilk yarısında gerçekleşen ulusal mezuniyet gününde, mayıs ayında ülke çapında yapılan sınavların sonuçları açıklanıyor.

Bu yıl lise son dönem sınavlarına katılan yaklaşık 192 bin öğrenci, sınav sonuçlarını öğrenmek için gün boyu telefonun başında bekledi.

Öğretmenleri tarafından telefonla aranarak sınavlarının başarılı geçtiğini ve mezun olduğunu öğrenen binlerce öğrenci, ülkede gelenek olan Hollanda bayrağını ve okul çantalarını evlerinin dış cephesine asarak mezuniyetlerini kutladı.

Bu şekilde mezuniyetlerini herkese duyuran öğrenciler, bayrak ve çantalarını günlerce evlerinin dış cephesinde asılı bırakıyor.

Liseden mezun olan Türk kökenli öğrenciler, evlerinin dış cephesinde okul çantası ve Hollanda bayrağının yanı sıra Türk bayrağına yer veriyor. Bazıları ise okul çantası ile sadece Türk bayrağını asıyor.

Hollandalı öğrenci Merel de Waardt, AA muhabirine, mezuniyetinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, herkes gibi evin ön cephesine okul çantasını ve Hollanda bayrağını astığını söyledi.

Sınav sonuçları için öğretmenin aramasını beklerken heyecanlandığını ve gerildiğini aktaran de Waardt, “Başardığım için çok mutluyum. Ailemle birlikte yüksek sesle bağırarak çığlık attık. Notlarımı sordum. Çok iyi notlarım olduğunu öğrendik.” dedi.

De Waardt’ın babası Robert Jan de Waardt ise kızının geçen seneye nazaran bu yıl başarı gösterip mezun olmasından dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirerek, “Gördüğünüz gibi hemen bayrak ve okul çantasını astık. Hollanda'da mezun olunca bayrağı okul çantasıyla birlikte asmak uzun yıllardır uygulanan bir gelenektir. Bu da gerçekten güzel. Herkese uymuş olduk bu şekilde. Mezun olan bir öğrencinin sevincinin ifadesidir bu.” diye konuştu.

Kendisi 1989 yılında mezun olduğunda da okul çantasının ve Hollanda bayrağının asıldığına dikkati çeken baba de Waardt, “O yıllarda son dönem sınavlarımı yaptıktan sonra birkaç günlüğüne tatildeydim. Eve geldiğimde ilk gördüğüm şey okul çantamın ve bayrağın asılı olmasıydı. Babam asmıştı. Bu benim için büyük sürpriz oldu. Sonra mezun olduğumu anladım. O zamanlar cep telefonu veya e-posta olmadığı için eve gelmeden sonucu öğrenememiştim.” ifadelerini kullandı.

Okul çantasının yanına Hollanda bayrağı yerine Türk bayrağı asan lise mezunu Türk kökenli öğrenci İrem Saruhan ise sınav sonuçlarını öğreneceği gece heyecandan fazla uyuyamadığını ve erkenden uyandığını dile getirdi.

Saruhan, şöyle devam etti:

“Telefonla aranmayı bekledim. Stres ve heyecan yaptım. Son bir saat kala kalbim hızlı atmaya başladı. Öğretmen aradığında önce mezun olamadım mı diye tereddüt ettim ama mezun olduğumu öğrenince çok mutlu oldum. Telefonu kapattıktan sonra bağırdım ve çığlık attım. Yanımda olan arkadaşıma sarıldım. Çok mutluyum gerçekten.”

Saruhan’ın annesi Döne Saruhan da kızının mezuniyet haberini aldığında arabada olduğunu, sevincini istediği gibi paylaşamadığını ve çok mutlu olduğunu belirterek, “Hollanda geleneğini uyguluyoruz ama bunu Türk bayrağını asarak sergiliyoruz. Bu ayrıca onur verici bir şey. Kızımla da gurur duyuyorum. Başarılarının devamını ve Rabb'imden hayırlı bir evlat olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Ülkede evin dış cephesine bayrak ve okul çantasını asma geleneği, 1958 yılından beri her yıl ulusal mezuniyet gününde mezun olan lise öğrencileri tarafından uygulanıyor.