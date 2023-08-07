Haber: Mert Osman Erman

Bankanın bir sözcüsü, Sir Sherard Cowper-Coles'un yorumları "özel bir yuvarlak masa toplantısında kişisel görüşlerini paylaştığını" belirtti.

ABD-Çin ilişkileri son yıllarda giderek gerginleşti.

İngiltere merkezli firma, Asya dahil olmak üzere Çin'de büyük bir kâr elde ediyor.

"Chatham House Kuralları" çerçevesinde özel bir etkinlikte konuştuğumu ve kişisel yorumlarımın HSBC'nin veya Çin İngiltere İş Konseyi'nin görüşlerini yansıtmadığını belirtmek isterim. Neden olduğum herhangi bir rahatsızlık için özür dilerim," diye belirttiği bir açıklamada Sir Sherard, aynı zamanda Çin-Britanya İş Konseyi lobisi grubunun başkanıdır ve bu açıklama HSBC tarafından BBC'ye sağlanmıştır.

Chatham House Kuralları uyarınca, toplantıya katılanlar tartışmalı konular hakkında konuşulan bilgileri kullanabilirler ancak kimin hangi yorumları yaptığını açıklayamazlar.

Neredeyse bir yüzyıl önce ortaya çıkan bu kural, tartışmaları nasıl ele alınacağına dair bir sistemdir ve adını Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün Londra merkezinden alır.

Sir Sherard, kapalı kapılar ardında yaptığı toplantıda İngiltere'nin genellikle ABD'nin çağrılarına boyun eğdiğini ve İngiltere'nin kendi çıkarlarına bakması gerektiğini, Washington'un yolunu körü körüne takip etmek yerine, Bloomberg News önceki haberlerde, konu hakkında bilgi sahibi birkaç kişiye atıfta bulunarak aktardı.

Bloomberg'e göre Sir Sherard, İngiltere'nin 2020 yılında Çinli telekom devi Huawei'yi ülkenin 5G mobil telefon ağlarını inşa etmekte yer almasına izin vermemesi gibi İngiltere'nin ABD taleplerine nasıl boyun eğdiği konusunda toplantıdakilere örnekler verdi.

HSBC'nin kârlarının %80'den fazlası İngiltere dışından elde ediliyor ve bunun yarısı ana karadan Çin ve Hong Kong'dan geliyor.

Bu, küresel bankacılık devinin Washington ve Pekin'deki yetkililer arasında ince bir diplomatik çizgi yürümesi gerektiği anlamına geliyor.

İngiltere ve diğer Batı hükümetleri, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki sürekli karşılıklı olarak artan yaptırımlar arasında sıkışmış durumda, birbirlerine ticaret kısıtlamaları uyguluyorlar.

Ekim ayında, Washington, Pekin'in gelişmiş bilgisayar çip teknolojisine erişimini kısıtlayan önlemler açıkladı.

Çin ise bu ay, yarıiletken endüstrisi için önemli olan iki malzeme olan galyum ve germanyum ihracatına kısıtlamalar getirdi.