İSTANBUL- Bu yıl yirminci kez düzenlenen Huawei Küresel Analist Zirvesi, Huawei Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CFO'su Sabrina Meng’in açılış konuşmasıyla başladı. Huawei’in ağ teknolojileri, depolama ve bulut gibi alanlara yatırım yapmaya devam edeceğinin altını çizen Meng şunları söyledi;

“Müşterilerimize ve iş ortaklarımıza, mümkün olan en düşük maliyetlerle en iyi dijital altyapı deneyimini sunmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz, kurumların dijitalleşmesine yardımcı olurken, operasyonları dijitalleştirmek, dijital platformlar oluşturmak, platform tabanlı yapay zekayı etkinleştirmek ve yapay zekanın kullanım oranını artırmak. Bu heyecan verici dijital gelecekte birlikte başarılı olacağımıza inanıyorum.”

Huawei'in yaklaşık on yıllık dijital dönüşüm deneyimiyle elde ettiği üç önemli sonuca vurgu yapan Meng konuşmasında; strateji, veri yönetimi ve yapay zekanın önemine de değindi. Dijital dönüşümün özünde stratejik planlama ve stratejik seçimlerle ilgili olduğunu ifade eden Meng, “Başarılı bir dijital dönüşüm teknoloji tarafından değil, strateji tarafından yönlendirilmelidir” dedi. Meng, ikinci önemli noktanın ise veri olduğunu belirtirken, verilerin farklı boyutlar arasında entegre edilmesinin önemli ölçüde değer yaratacağını söyledi. Üçüncü önemli kavram olan olan yapay zekanın ise bir anlamda varış noktası olduğunu söyleyen Meng, dijital dönüşümünde, operasyonların yapay zeka ile dijitalleştirilmesinin önemli bir rol oynadığının altını çizdi.

HABER: METE YILMAZ