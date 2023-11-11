Ankara

MSB'den yapılan açıklamaya göre, sınır güvenliğinde tel engeller, modüler beton duvarlar ve derin hendeklerden oluşan fiziki güvenlik sistemlerinin yanı sıra son teknoloji ürünü sistemler de kullanılıyor.

Kamera, termal kamera ve dronlar ile keşif ve gözetleme faaliyetlerine aralıksız devam eden Mehmetçik, 15 Ağustos-10 Kasım tarihlerinde sınırlardan geçmeye çalışan 200 teröristi yakaladı.

Bunlardan 154'ünün FETÖ-PDY'ye, 40'ının PKK/KCK-PYD/YPG'ye, 5'inin DEAŞ'a ve birinin terör örgütü MLKP'ye mensup olduğu belirlendi.

Aynı tarihler arasında 41'i PKK, 3'ü DEAŞ mensubu 44 terörist etkisiz hale getirildi, 6 bin 541 düzensiz göçmen yakalandı, 49 bin 281 düzensiz göçmenin yasa dışı sınır geçiş girişimi engellendi.

Kara Kuvvetleri Komutanı'ndan hudutlarda denetleme

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye, Irak, İran, Yunanistan ve Bulgaristan hudutlarında görevli birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Yasa dışı göçle mücadele kapsamında alınan tedbirleri denetleyen, bölgedeki araziyi inceleyen Bayraktaroğlu, hudut hattında alınacak ek önlemlerle ilgili talimatlar verdi.